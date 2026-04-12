Ministri tra viaggi e hotel, quei 2,5 milioni di rimborsi

Meloni per le varie trasferte ha chiesto 1,3 milioni di euro in due anni e mezzo, ben 800mila nel 2024. Lollobrigida è il ministro che chiede più fondi per coprire le spese, Valditara va su e giù da Roma a Milano

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Stazioni, voli, pasti e hotel. La vita dei ministri è in movimento, anzi in missione come viene definita dal punto di vista tecnico, per portare avanti il proprio mandato. E la spesa ammonta a circa 2,5 milioni e mezzo dall’inizio della legislatura. Ci sono i pendolari, come Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, che va su e giù da Roma, sede di lavoro, alla sua Milano. Oltre ovviamente alle destinazioni per eventi e incontri. E, come si sa, per questi impegni è possibile chiedere il rimb