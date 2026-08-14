Deputato e capo dei porti, il doppio incarico del leghista Carloni

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Fa collezione di incarichi Mirco Carloni, deputato della Lega, presidente della commissione Agricoltura, da ormai quattro anni, e da poche settimane anche presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. Un incarico, iniziato a inizio luglio, che conferisce il controllo su sette porti, tra Marche e Abruzzo, compresi quelli di città importanti come Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Vasto. La poltrona è stata assegnata grazie a un decreto firmato dal ministero de