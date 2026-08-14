Possibili conflitti di interessi

Deputato e capo dei porti, il doppio incarico del leghista Carloni

Stefano Iannaccone
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14 agosto 2026 • 07:00

Il parlamentare leghista, Mirco Carloni, è ancora presidente della commissione Agricoltura dopo la nomina, voluta da Salvini, alla guida dell’Autorità portuale del mare Adriatico centrale. Proprio nel suo collegio elettorale. «Attendo verifiche su incompatibilità», dice a Domani

Fa collezione di incarichi Mirco Carloni, deputato della Lega, presidente della commissione Agricoltura, da ormai quattro anni, e da poche settimane anche presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. Un incarico, iniziato a inizio luglio, che conferisce il controllo su sette porti, tra Marche e Abruzzo, compresi quelli di città importanti come Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Vasto. La poltrona è stata assegnata grazie a un decreto firmato dal ministero de

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.