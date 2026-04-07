Mobili e buoni pasto, il “taglio” di Brunetta costa altri 2 milioni

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro del lavoro ritocca già il documento approvato a ottobre: più soldi per manutenzione, mobili e per le spese di personale. La replica: «Spesa comunque inferiore al bilancio 2025»

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Mobili, arredi, comunicazione, buoni pasto e tecnologica. Al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, presieduto dall’ex ministro Renato Brunetta, è già tempo di aggiornare la lista delle spese, messe in conto per l’intero 2026. La variazione di bilancio ammonta a 2 milioni di euro, portando lo stanziamento a 12,1 milioni di euro rispetto ai 10,1 milioni iniziali. Il 23 ottobre scorso il Cnel aveva approvato il bilancio previsionale con i relativi esborsi previsti per i singoli capitoli d