Salvini cavalca la tragedia, ma la destra si spacca

Scontro sulla cittadinanza, Piantedosi: «Qui parliamo d’altro, è disagio mentale». Forza Italia e Lupi: «No a reazioni istintive», la Lega porta l’«attentato» a Strasburgo

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«Credo che con i fatti ho dimostrato di condividere questa attenzione per una gestione più sostenibile dell’immigrazione irregolare o dell’immigrazione in generale per motivi di sicurezza. Qui però è un’altra cosa. Stiamo parlando di altro». La doccia fredda per Matteo Salvini, che già nelle prime ore successive ai terribili fatti di Modena si era lanciato in una crociata sui rischi che nasconderebbero le persone di seconda generazione, arriva nientemeno che dal suo ministro dell’Interno. Matteo