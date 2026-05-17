il dramma di modena

Salvini cavalca la tragedia, ma la destra si spacca

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la visita nell'ospedale Baggiovara (Modena) salutano Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a fermare Salim El Koudri
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la visita nell'ospedale Baggiovara (Modena) salutano Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a fermare Salim El Koudri
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la visita nell'ospedale Baggiovara (Modena) salutano Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a fermare Salim El Koudri
Lisa Di Giuseppe
17 maggio 2026 • 19:45

Scontro sulla cittadinanza, Piantedosi: «Qui parliamo d’altro, è disagio mentale». Forza Italia e Lupi: «No a reazioni istintive», la Lega porta l’«attentato» a Strasburgo

«Credo che con i fatti ho dimostrato di condividere questa attenzione per una gestione più sostenibile dell’immigrazione irregolare o dell’immigrazione in generale per motivi di sicurezza. Qui però è un’altra cosa. Stiamo parlando di altro». La doccia fredda per Matteo Salvini, che già nelle prime ore successive ai terribili fatti di Modena si era lanciato in una crociata sui rischi che nasconderebbero le persone di seconda generazione, arriva nientemeno che dal suo ministro dell’Interno. Matteo

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Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth