la tentata strage sulla via emilia

Modena, Salvini insiste: «Via la cittadinanza». Ma è incostituzionale

Giulia Merlo
18 maggio 2026 • 20:32

Lega e Vannacci per nuovi strumenti di revoca oltre al dl Sicurezza. Frenano sia FdI sia Tajani. La proposta viola i trattati internazionali 

Sono stabili le otto persone ferite dall’auto lanciata sulla folla a gran velocità e guidata dall’italiano di origini marocchine Salim El Koudri. La paziente più grave, una turista tedesca di sessantanove anni, ha perso entrambe le gambe, tranciate di netto dall’auto, ma è fuori pericolo di vita. È sul trentunenne alla guida dell’auto, però, che si è concentrato l’affondo politico guidato dalla Lega di Matteo Salvini, con un argomento su tutti: la cittadinanza non è un diritto ma un premio, che

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.