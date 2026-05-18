Modena, Salvini insiste: «Via la cittadinanza». Ma è incostituzionale

Lega e Vannacci per nuovi strumenti di revoca oltre al dl Sicurezza. Frenano sia FdI sia Tajani. La proposta viola i trattati internazionali

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Sono stabili le otto persone ferite dall’auto lanciata sulla folla a gran velocità e guidata dall’italiano di origini marocchine Salim El Koudri. La paziente più grave, una turista tedesca di sessantanove anni, ha perso entrambe le gambe, tranciate di netto dall’auto, ma è fuori pericolo di vita. È sul trentunenne alla guida dell’auto, però, che si è concentrato l’affondo politico guidato dalla Lega di Matteo Salvini, con un argomento su tutti: la cittadinanza non è un diritto ma un premio, che