Moglie e marito: chi tifa per Monti, nuovo ad a Terna

Rinnovato a Urania Papatheu il contratto di consulenza con la struttura per la semplificazione normativa che fa capo a Casellati. L’ex parlamentare azzurra è anche collaboratrice del ministro Pichetto Fratin

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Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Ultime ore della partita delle nomine, che è meno scontata di quanto si immaginava fino al giorno prima del referendum. Tra gli uomini in ascesa, al netto di Lorenzo Mariani dato in pole per tornare in Leonardo al posto di Roberto Cingolani, c’è Pasqualino Monti, ad di Enav: il suo obiettivo – grazie ai buoni uffici con Fazzolari e al patto con Forza Italia – è la promozione a Terna, dove regna Giuseppina Di Foggia. A tifare per Monti c’è anche la sua squadra, in primis Giovannantonio Macchiarol