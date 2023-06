È in corso lo spoglio dei voti, con le urne chiuse alle 15 e l’affluenza scesa al 48 per cento (era al 52 cinque anni fa). Sono tre i candidati, con Roberto Gravina dei Cinque stelle che è sostenuto dal centrosinistra. Per il centrodestra è il primo test del dopo Berlusconi (con Francesco Roberti candidato)

In Molise si sono chiusi i seggi ed è già iniziato lo spoglio dei voti. Sono tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (sei liste), Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto dal centrodestra (sette liste) e infine Emilio Izzo, sostenuto dalla lista civica “Io non voto i soliti noti”. Secondo i primissimi dati che arrivano dai seggi di Termoli, Campobasso, Isernia e Venafro, i centri maggiori del Molise dove si è votato per le Regionali, il candidato di centrodestra sarebbe in netto vantaggio. Ma lo spoglio sta procedendo a rilento.

L’affluenza definitiva nelle 393 sezioni allestite in 136 comuni della regione è stata del 48 per cento, cinque anni fa era stata del 52 per cento. «Speravamo in un’affluenza più alta, l’astensionismo ha già fortemente penalizzato proprio il Movimento 5 stelle alle ultime politiche», ha detto Fabio De Chirico, consigliere regionale uscente e ricandidato con il Movimento.

Gli aventi diritto al voto erano 327.805. Tra questi c’erano 85mila residenti all'estero. I cittadini, oltre al presidente di Regione, hanno votato per l'elezione di 20 consiglieri regionali. In tutto, le sezioni nei 136 Comuni sono 393. A Termoli – secondo comune del Molise per popolazione – l’affluenza finale è stata del 54,73 per cento. Il candidato presidente per il centrodestra, Roberti, è il sindaco della città. A Campobasso l’affluenza è stata del 58,72 per cento. A Isernia del 56,27 per cento.

Il comune con la più alta affluenza è stato Macchia d'Isernia (Isernia) con il 66,94 per cento. Quello con la minore affluenza è stato San Biase (Campobasso) con solo il 14,80 per cento.

(Notizia in aggiornamento)

