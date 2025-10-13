Onorevole Renault, Mollicone vende la sua auto elettrica

true false

A.A.A. vendesi auto del presidente di commissione Cultura della Camera. Gli onorevoli interessati si facciano avanti, si tratta di un vero affare: una Renault elettrica, giudicata un’ottima opportunità per una mobilità sostenibile. E con accesso alle ztl e strisce blu gratuite. Ad annunciarlo il diretto interessato, Federico Mollicone, meloniano di lungo corso, alla guida della commissione di Montecitorio. Per carità: un parlamentare è libero di cedere un’automobile usata (che non è comunque int