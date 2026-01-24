Il monito di Zaia a Salvini: un partito di Vannacci potrebbe affossare la Lega

Alla kermesse “Idee in movimento” in Abruzzo, l’ex governatore veneto critica l’ala più radicale del partito e ribadisce la necessità di un approccio moderato su fine vita e diritti civili. Con una fuga del generale il Carroccio rischierebbe di scendere al 6 per cento

Se c’è un’indicazione chiara che viene da “Idee in movimento”, l’evento della Lega in Abruzzo, è questa: la Lega torni a fare la Lega, Vannacci è un pericolo. Il consuntivo va da ricercarsi nelle parole pronunciate da Luca Zaia, l’ospite più applaudito di tutta la seconda giornata della convention. «Sono convinto che vinca sempre la destra liberale. Una destra troppo concentrata su aspetti più fondamentalisti non può portare i risultati che i cittadini si aspettano». Non è difficile capire a chi