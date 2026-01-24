tensioni interne

Il monito di Zaia a Salvini: un partito di Vannacci potrebbe affossare la Lega

Simone Alliva
24 gennaio 2026 • 22:16

Alla kermesse “Idee in movimento” in Abruzzo, l’ex governatore veneto critica l’ala più radicale del partito e ribadisce la necessità di un approccio moderato su fine vita e diritti civili. Con una fuga del generale il Carroccio rischierebbe di scendere al 6 per cento

Se c’è un’indicazione chiara che viene da “Idee in movimento”, l’evento della Lega in Abruzzo, è questa: la Lega torni a fare la Lega, Vannacci è un pericolo. Il consuntivo va da ricercarsi nelle parole pronunciate da Luca Zaia, l’ospite più applaudito di tutta la seconda giornata della convention. «Sono convinto che vinca sempre la destra liberale. Una destra troppo concentrata su aspetti più fondamentalisti non può portare i risultati che i cittadini si aspettano». Non è difficile capire a chi

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Alliva
Simone Alliva
Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.