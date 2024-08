Un operaio di 22 anni è morto a Monza dopo essere rimasto incastrato in un nastro trasportatore per compattazione rifiuti.

Cosa sappiamo finora

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 all’interno della ditta Corioni, che si occupa di servizi ambientali di smaltimento rifiuti, vicina al confine con Cinisello. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 in codice rosso, ma purtroppo per l'operaio non c'è stato niente da fare. Non sono state diffuse al momento ulteriori informazioni.

I numeri dei decessi

Solo nei primi sei mesi del 2024, i dati diffusi dall'Inail hanno mostrato già un aumento preoccupante delle morti sul lavoro in Italia. Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 469, con un incremento del 4,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, con un incremento significativo degli incidenti plurimi.

Durante l’estate, con il caldo aggravato dal riscaldamento globale, le condizioni di lavoro diventano ancora più potenzialmente pericolose, soprattutto in settori esposti come agricoltura e edilizia, con un aumento del rischio per la salute dei lavoratori.

In Italia, dal 2022 è possibile richiedere la cassa integrazione per “eccesso di calore” quando la temperatura percepita supera i 35 gradi. Tuttavia, i sindacati chiedono un divieto di lavoro imposto dall’alto in tali condizioni estreme.

Diversi incidenti mortali legati al caldo sono già avvenuti, evidenziando una tendenza pericolosa. Tre giorni fa ha perso la vita un altro bracciante, Dalvir Singh, di 54 anni, con regolare contratto a Borgo Piave, alle porte di Latina. Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso l’uomo è morto mentre lavorava, probabilmente a causa di un malore dovuto al caldo e alla fatica.

