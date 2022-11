«Agli amici del Pd dico solo questo: è cambiato lo scenario. Non c'è più il centrodestra, c'è una destra-destra al governo del Paese e questo obbliga tutti noi - me stessa in primis ma anche loro - a una 'revisione' del nostro posizionamento». Adesso, prosegue, «ci vuole un approccio nuovo, più laico, una sintesi innovativa tra riformismo e pragmatismo. Quale posto migliore dove sperimentarlo se non in Lombardia?»

Letizia Moratti dopo aver partecipato alla manifestazione a favore dell’Ucraina di Carlo Calenda e Matteo Renzi ufficializza la sua candidatura e chiede l’appoggio del Pd in un’intervista a Repubblica: «La mia candidatura nasce a partire dalla lista civica Lombardia Migliore, naturalmente dal Terzo polo di Calenda e Renzi, ma anche da molte realtà civiche che hanno scelto di far parte del progetto. Mi rivolgo anche al Partito democratico e a tutte le altre forze politiche che vogliono interpretare questa fase nuova di cambiamento. E le rivelo una cosa: in queste ore molti del Pd mi stanno chiamando, e non parlo solo di quelli che immagina più facilmente...».

Moratti si è di recente dimessa dal suo ruolo di vicepresidente della Regione Lombardia e dal suo ruolo di assessora, adesso si allontana anche dal centrodestra, con cui in passato ha svolto anche il ruolo di ministra. Lei si definisce «civica»: «Agli amici del Pd dico solo questo: è cambiato lo scenario. Non c'è più il centrodestra, c'è una destra-destra al governo del Paese e questo obbliga tutti noi - me stessa in primis ma anche loro - a una 'revisione' del nostro posizionamento». Adesso, prosegue, «ci vuole un approccio nuovo, più laico, una sintesi innovativa tra riformismo e pragmatismo. Quale posto migliore dove sperimentarlo se non in Lombardia?».

Le critiche

L’ex vice del presidente leghista Attilio Fontana attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «C’è un’altra cosa che mi ha colpito profondamente, anche per la mia storia che, come sa, è legata all'impegno sociale di San Patrignano. Non mi sono ritrovata nell'uso distorto della parola devianze».

