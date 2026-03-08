La svolta digitale del movimento femminista che riempie ancora le piazze

Dal #MeToo a NiUnaMenos, grazie ai nuovi mezzi il movimento ha trasformato esperienze private in rivendicazioni pubbliche, ridefinendo il linguaggio politico e ottenendo riforme, affrontando reazioni antifemministe e anche dure repressioni

Il mondo affronta un regresso democratico e un aumento dei conflitti, mentre le organizzazioni internazionali denunciano una resistenza sempre più organizzata all'uguaglianza di genere. Eppure il movimento femminista continua a crescere e a mobilitarsi, con milioni di persone nelle strade di tutto il mondo. Ci sono state mobilitazioni di massa notevoli nel movimento femminista negli anni ‘70, ma l'ondata iniziata circa quindici anni fa ha numeri senza precedenti, spiega Anastasia Barone, ricerca