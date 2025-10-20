Mozzetta extralarge: la “disperazione” del sarto del papa

true false

Leone XIV deve rifarsi l’abito. O meglio la mozzetta, paramento tradizionale che il papa americano ha deciso di indossare, a differenza del suo predecessore Francesco. Il “sarto del papa”, come è stato ormai ribattezzato Ety Cicioni, è in ambasce perché la taglia indossata da Robert Francis Prevost è troppo grande rispetto al fisico asciutto e atletico del pontefice. A Cicioni non piace vederlo così negli incontri pubblici, nonostante non sia lui il responsabile di questa imprecisione. Il sarto