Sicilia mia, da Musumeci pioggia di soldi per il docufilm

L’opera, realizzata dalla società romana Lab Communication, è stata proiettata questo fine settimana proprio a Lipari. Tra i presenti, oltre alla premier Giorgia Meloni, i ministri Nordio, Giuli, Schillaci, Piantedosi e Santanché

La Sicilia non si dimentica mai. Specie per chi, come l’attuale ministro del Mare, Nello Musumeci, ha governato la regione. Così ha pensato non a un semplice filmato, né una proiezione divulgativa, bensì una docu-fiction: «Lo strumento più idoneo e strategicamente efficace» visto il suo «linguaggio coinvolgente» per rilanciare le isole minori italiane. Non solo quelle siciliane, certo. Ma la sua terra ne ha di importanti. Da qui l’idea di Musumeci del finanziamento da 134mila euro per realizzare