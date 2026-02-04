L'appello di opposizione e attivisti per salvare il ragazzo gay in Iran: «Non c’è più tempo da perdere»

Lo studente iranano, iscritto a medicina a Torino è bloccato in Iran e rischia la vita come raccontato da Domani. Arriva l’invito al governo italiano di muoversi, dalla senatrice Ilaria Cucchi agli europarlamentari Alessandro Zan e Brando Benifei: «Ogni minuto che passa potrebbe essere l’ultimo». Si muove anche l’associazionismo, dall’attivista egiziano Patrick Zaki al presidente di GayNet, Rosario Coco: «Chiediamo alle istituzioni italiane di intervenire per permettergli di tornare a studiare in Italia e vivere in sicurezza