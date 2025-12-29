Da Calenda a Fratelli d’Italia, ora Gruppioni guarda a Occhiuto

Eletta con Azione nel 2022, a novembre dell’anno successivo Gruppioni è passata a Italia viva. A giugno 2025 è poi approdata a Fratelli d’Italia. E ora?

true false

E se Naike Gruppioni, deputata (al momento) iscritta al gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, serbasse il proposito di stabilire un record di cambi di casacca? La domanda, alla luce di alcuni indizi, è lecita. La parlamentare si è fatta vedere a Palazzo Grazioli, al fianco di una pattuglia di deputati di Forza Italia, all’evento organizzato da Roberto Occhiuto. È giusto avere buoni rapporti con i colleghi, certo. Ma la presenza dell’inquieta imprenditrice bolognese, nei rumors di Transatlanti