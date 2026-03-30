Razza poltrona

Napoli vista Roma, Sangiuliano sogna il seggio al Senato

Stefano Iannaccone
30 marzo 2026 • 07:00

L’ex ministro della Cultura ha trovato solo una collocazione temporanea nel consiglio regionale della Campania. Il partito di Meloni prepara il ritorno alla ribalta nazionale

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Il Consiglio regionale in Campania come una collocazione a tempo per continuare a frequentare i palazzi della politica e delle istituzioni. Ma l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, già scalpita per un posto in Parlamento alla prossima legislatura. Se ci dovessero essere elezioni anticipate, è pronto subito per correre al Senato. Altrimenti attenderà il 2027 come da calendario. Da senatore e volto mediatico di Fratelli d’Italia, vista la capacità di fronte alle telecamere. Intanto è m

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.