Salvo Nastasi è il nuovo presidente della Festa del Cinema di Roma. Il presidente della Siae accetterà l’incarico mantenendo nel mentre anche la guida della Società italiana degli autori ed editori, motivo per cui lavorerà a titolo gratuito.

Il profilo

La prossima edizione del festival è in programma dal 16 al 27 ottobre 2024. Nastasi, che sostituisce Gian Luca Farinelli alla Fondazione Cinema per Roma dopo un mandato, è stato direttore generale del ministero per i Beni e le attività culturali in diversi governi. Ha anche ricoperto il ruolo di commissario straordinario del Maggio musicale fiorentino, del San Carlo di Napoli e dell’Arena di Verona.

Oltre a svolgere altri incarichi governativi, dal 2016 è presidente dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico di Roma e dal 2018 guida la Siae.

