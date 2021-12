Dimmi che auguri fai e ti dirò che leader politico sei. Non c’è molta competizione tra i video celebrativi delle feste: come tradizione quello del Quirinale è il più suggestivo con il volo di un drone che accompagna a vedere gli addobbi del palazzo in cui risiede il capo dello stato. Ma anche il leader della Lega Matteo Salvini ha scelto un video che festeggia i successi dell’Italia, Maneskin compresi, in pieno stile sovranista.

Il leader di Iv Matteo Renzi sembra rivendicare autenticità con un biglietto di auguri scritto a mano e postato sui sociali. Sbrilluccicante, invece, Giorgia Meloni con cappello di Babbo Natale ma con paillettes. Silvio Berlusconi dopo gli auguri di pochi giorni fa agli italiani in difficoltà, questa volta invia un video messaggio di auguri presentando la nuova cagnolina di casa, Gilda.

Vince il premio dell’augurio più caustico, il forzista Elio Vito: «È Natale come Italia Viva chiedeva da un anno».

Matteo Salvini

«Buon Natale all’Italia che non si arrende, buon Natale all’Italia che vince e fa sognare», scrive così Matteo Salvini sui social accompagnando un video che riassume tutti i successi sportivi e non dell'Italia nel corso dell'anno. Non manca, poi, in un post successivo l’augurio di «buon pranzo di Natale».



https://fb.watch/a6TVcLTOve/

Matteo Renzi

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sceglie uno stile semplice che sembra rivendicare autenticità:un biglietto di auguri scritto a penna e postato sui suoi social: «L’augurio più grande di un Natale di pace».

Silvio Berlusconi

L’ex premier Silvio Berlusconi non rinuncia alla giacca scura e alla cravatta, sdrammatizzata oerò dal cagnolino, moderatamente irrequieto, tenuto in braccio. Anzi, cagnolina irrequieta: la nuova arrivata infatti si chiama Gilda. «Buon Santo Natale a voi e alle vostre famiglie! Vi auguro di poter trascorrere qualche ora di gioia e di serenità con le persone a cui volete bene, come farò io». Poi la firma a carattere dorato. Elegante, ma allo stesso tempo informale, perfetto stile Berlusconi.

Giorgia Meloni

«Auguro un felice e sereno Natale a voi e a tutti i vostri cari», dice con brevità Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia posta una foto con cappellino con paillettes davanti all'albero di Natale. Matrice: gioventù luminosa.

Enrico Letta

Il leader del Partito democratico Enrico Letta si è limitato a ripostare gli auguri del partito, che si rivolgono alla comunità del Pd. Sobrio e stringato.

Giuseppe Conte

Più retorici, ma anche con la verve e lo standing da ex presidente del consiglio gli auguri di Giuseppe Conte, che invita gli italiani alla solidarietà e a non curare il proprio orticello. «Gli italiani ce l’hanno sempre fatta: così sarà anche stavolta», recita il messaggio accompagnato da una foto con sorriso ma rigorosamente anche con la mascherina.

Quirinale

Più suggestivi sono, come sempre, gli auguri che arrivano dal Colle: una ripresa dal drone che cattura il tramonto su Roma per poi planare sul Cortile d'onore e 'atterrare' sulla gigantesca doppia stella che vi campeggia al centro. Il simbolo della Repubblica composto da una serie di atelle di Natale a formare il tricolore.

Poi la carrellata prosegue all'interno, inquadra un albero di Natale e una Natività e si chiude sempre sul Cortile d'onore del Quirinale stavolta in notturna.

Elio Vito

Il più caustico augurio è quello del forzista Elio Vito: «È Natale, scrive Vito sui social, «come Italia Viva chiedeva da un anno».

© Riproduzione riservata