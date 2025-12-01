Nduja, vino e lobby: deputati e manager celebrano Furgiuele

La cerimonia in salsa calabrese si è consumata, tra brindisi e assaggi, in settimana nel ristorante della Camera. Alla presenza dell’immancabile presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto

true false

La tavola imbandita e un gruppo di onorevoli, dirigenti pubblici, imprenditori e lobbisti a pasteggiare nduja e pecorino reggino davanti agli occhi estasiati dei produttori. Il tutto con una spruzzata di vino greco nero a innaffiare l’ugola. La cerimonia in salsa calabrese si è consumata, tra brindisi e assaggi, in settimana nel ristorante della Camera. Domenico Furgiuele, deputato calabrese della Lega, è stato l’organizzatore della degustazione, alla presenza dell’immancabile presidente della r