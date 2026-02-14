referendum, tutti (o quasi) contro il procuratore

Nemici carissimi. La strana coppia Gratteri-Delmastro

Giulia Merlo
14 febbraio 2026 • 07:00

Il sottosegretario e il pm sono ufficialmente su fronti opposti. Ma si stimano e si incontrano a via Arenula. Quei consigli sul sorteggio

Quando la deflagrazione è forte, le macerie ci mettono un po’ a posarsi. Così, dopo le parole del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri – «travisate strumentalmente» ha detto a Domani il diretto interessato – le reazioni continuano. Le sue considerazioni al Corriere della Calabria, secondo cui per il Sì «voteranno gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente», hanno infatti provocato le dichiarazioni indign

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.