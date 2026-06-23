alla festa della verità

«Nessun contraccolpo», ma Meloni è appesa agli umori di Trump

Giulia Merlo
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23 giugno 2026 • 20:41Aggiornato, 23 giugno 2026 • 20:41

La premier abbassa i toni e investe su un ritorno «alla normalità». «La politica estera non è Temptation island». Segnali di dialogo

Passata l’ira dei giorni scorsi, Giorgia Meloni non può fare altro che rimettersi, pazientemente, a ricucire i rapporti con gli Stati Uniti. Non già direttamente con il presidente Donald Trump, la cui incontinenza verbale è ormai nota e che con la presidente del Consiglio è arrivata all’insulto personale, ma certamente con la sua dirigenza. Dal palco del quotidiano La Verità, la presidente del Consiglio è tornata sull’argomento. Ha ammesso di essere rimasta «estremamente colpita» dall’attacco pe

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.