Nessuno copi i Fratelli d’Italia: stop al “tricolore” nei partiti

Una norma nata per contrastare la copia dei prodotti Made in Italy, come nel caso del parmesan, limita pure l’uso del tricolore nei simboli politici. Il caso di Patto Italia, partito nato su iniziativa di Confimprenditori. La replica del Mimit: «Aspettiamo integrazioni»
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Niente più parola Italia nel nome dei partiti nel segno del “neo-protezionismo” politico del governo. Tra le pieghe della legge per proteggere il Made in Italy dalla concorrenza del parmesan o dei pepperoni del Wisconsin, il Mimit di Adolfo Urso ha infilato norme che proteggono alcuni brand partitici, come Fratelli d’Italia (o Forza Italia), dalla concorrenza di eventuali “imitatori”. A fare l’amara scoperta i fondatori di Patto Italia, formazione legata a Confimprenditori (che si alleerà con Ro