Nessuno mai come il governo Meloni: con 108 voti di fiducia è record storico

Con il decreto Milleproroghe, alla Camera, sfondato l’ultimo tetto. Nella precedente legislatura il conteggio si era fermato a 107. Il provvedimento è stato un esercizio di dilettantismo: l’immobilismo della destra per settimane ha impedito tutte le votazioni
Il record per il governo Meloni è arrivato. Non si tratta di quello di longevità, tanto caro alla presidenza del Consiglio, che dovrebbe arrivare il 4 settembre, ma dei voti di fiducia chiesti al parlamento sui provvedimenti. Con quella apposta alla Camera, sul decreto Milleproroghe, il pallottoliere sale a 108: una cifra mai raggiunta in una legislatura della Repubblica italiana. Testi blindati, dibattito mutilato. Giorgia Meloni non rivendicherà il primato con un video social, come accade per