dall’opposizione gridava alla «deriva preoccupante»

Nessuno mai come il governo Meloni: con 108 voti di fiducia è record storico

Stefano Iannaccone
21 febbraio 2026 • 07:00

Con il decreto Milleproroghe, alla Camera, sfondato l’ultimo tetto. Nella precedente legislatura il conteggio si era fermato a 107. Il provvedimento è stato un esercizio di dilettantismo: l’immobilismo della destra per settimane ha impedito tutte le votazioni

Il record per il governo Meloni è arrivato. Non si tratta di quello di longevità, tanto caro alla presidenza del Consiglio, che dovrebbe arrivare il 4 settembre, ma dei voti di fiducia chiesti al parlamento sui provvedimenti. Con quella apposta alla Camera, sul decreto Milleproroghe, il pallottoliere sale a 108: una cifra mai raggiunta in una legislatura della Repubblica italiana. Testi blindati, dibattito mutilato. Giorgia Meloni non rivendicherà il primato con un video social, come accade per

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.