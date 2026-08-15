Zingaretti (Pd): «Meloni inventa le crisi e aiuta Trump. Così smonta l’Ue e nasconde i flop»

«L’Italia crea “casi” come la crisi di Ceuta, ma a Ferragosto più di 4 milioni di cittadini non vanno in vacanza per motivi economici. Sull’immigrazione, il modello spagnolo è efficace ma anche severo. La sinistra può trovare una sintesi: è il rilancio dell’Europa»
«L’Italia si inventa la crisi di Ceuta, ma a Ferragosto più di 4 milioni di cittadini non vanno in vacanza per motivi economici
Ferragosto ha a che vedere con la vicenda di cui parliamo, secondo Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd a Bruxelles. «Questo Ferragosto rimangono a casa circa 7 milioni di italiani. Di questi, 4 milioni e mezzo per motivi economici. Che sono i veri motivi che creano paura e insicurezza nelle famiglie. È il risultato di quattro anni di fallimenti della destra al governo. E per non parlare di tutto questo, Giorgia Meloni crea “casi” come la crisi con la Spagna. Ma sono solo cortine fumogene». La