«No a federatori e civici». Premiership, per Schlein la sfida è solo con Conte

La segretaria dem risponde alle domande dei corrispondenti esteri: per costruire la coalizione coinvolgiamo i milioni di No al referendum, no a metodi politicisti. Alla sinistra non serve un papa straniero. E Franceschini incontra Silvia Salis

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Giorgia Meloni «non riesce a dire no a Trump», «dovrebbe essere più umile e pensare ai problemi concreti degli italiani, piuttosto che alla legge elettorale o alla riforma del premierato», quella della vittoria referendaria «è stata una giornata splendida per la democrazia italiana» e «un chiaro messaggio al governo». Per più di due ore Schlein risponde alle domande della Stampa estera, che l’ha invitata nella nuova sede di Palazzo Grazioli tempo addietro, e ora può interrogarla nei giorni della