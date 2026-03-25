Centrosinistra, La segretaria Pd risponde alla stampa estera

«No a federatori e civici». Premiership, per Schlein la sfida è solo con Conte

Daniela Preziosi
25 marzo 2026 • 20:54

La segretaria dem risponde alle domande dei corrispondenti esteri: per costruire la coalizione coinvolgiamo i milioni di No al referendum, no a metodi politicisti. Alla sinistra non serve un papa straniero. E Franceschini incontra Silvia Salis 

Giorgia Meloni «non riesce a dire no a Trump», «dovrebbe essere più umile e pensare ai problemi concreti degli italiani, piuttosto che alla legge elettorale o alla riforma del premierato», quella della vittoria referendaria «è stata una giornata splendida per la democrazia italiana» e «un chiaro messaggio al governo». Per più di due ore Schlein risponde alle domande della Stampa estera, che l’ha invitata nella nuova sede di Palazzo Grazioli tempo addietro, e ora può interrogarla nei giorni della

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.