No di Forza Italia e guerra delle nomine: Consob, Freni è “congelato”

FdI giura che si tratta solo di un rinvio per trovare l’accordo anche sul risiko di primavera. Poco amato nel partito, c’è chi lo vorrebbe tenere dov’è. L’ombra dell’indagine su Mps
Sfuma la nomina del nuovo presidente della Consob. La scelta di Federico Freni, fino a questo momento sottosegretario al ministero dell’Economia in quota Lega, sembrava cosa fatta. Ma nel Consiglio dei ministri di ieri, alla fine, si è deciso di non avviare la procedura. «Soltanto un rinvio» giurano dalle parti di Fratelli d’Italia, dove hanno bene in mente che nei prossimi mesi andranno ridefiniti i vertici di tutta una serie di partecipate pubbliche. «È un gioco d’incastri, devono trovare una