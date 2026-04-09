«Il no su Regeni? Un errore», il balletto di Giuli e Mollicone

true false

L’ultima cosa che avrebbero voluto al ministero della Cultura era l’ennesima polemica. La vicenda del mancato finanziamento pubblico del docufilm su Giulio Regeni ha portato ai livelli massimi la tensione al Collegio romano, sede del Mic, con ripercussioni anche dentro Fratelli d’Italia. Facendo scattare vecchi sospetti con il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, talvolta definito come un «sottosegretario ombra». Così, per una volta – nonostante i rapporti non e