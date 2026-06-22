No sovranismo su Mediaset: stop Giordano e ok a Labate

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Inizia la de-vannaccizzazione delle reti Mediaset. I vertici di Cologno Monzese stanno mettendo in congedo i fan del generale. La prima testa a cadere dovrebbe essere quella di Mario Giordano. Il programma Fuori dal coro, in onda tutte le settimane la domenica su Rete 4, si avvia alla chiusura. Il format è una miniera per Futuro nazionale tra stazioni allo sbando e periferie in mano a migranti. Al suo posto in prima serata dovrebbe sbarcare un programma di cronaca condotto dal neo-arrivo Milo In