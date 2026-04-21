Improvvisazione al governo

Il caos delle nomine, Meloni scarica tutto su Di Foggia

Stefano Iannaccone
21 aprile 2026 • 19:53

La premier prova a dribblare il caso dell’ad uscente di Terna. Ma Palazzo Chigi non si è mosso per tempo. Ancora tensione su Freni alla guida della Consob, per Salvini è il «profilo migliore». In cdm per sciogliere il nodo delle nomine per i sottosegretari

La partita delle nomine è ai tempi supplementari: nemmeno dopo la diffusione delle liste per le partecipate è arrivato il triplice fischio finale. Il caso di Giuseppina Di Foggia, l’ad uscente di Terna designata alla presidenza dell’Eni, conferma l’improvvisazione del governo sulla gestione del dossier. Lei vuole una buonuscita da oltre 7 milioni di euro. «Di Foggia deve scegliere tra la presidenza dell’Eni e la buonuscita da Terna. Mi pare abbastanza semplice la questione», ha detto Giorgia Mel

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.