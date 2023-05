Si è concluso il risiko delle nomine all’interno delle forze dell’ordine. I nomi sono oramai formalizzati nell’ultimo Consiglio dei ministri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è già complimentato con il nuovo capo della Polizia di stato e il nuovo prefetto di Roma.

«Complimenti e auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto Vittorio Pisani per quella a Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. Sono convinto che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi a servizio delle Istituzioni e dei nostri cittadini», ha detto il ministro Piantedosi.

«Sono certo, conoscendo le straordinarie qualità di entrambi, che la loro nomina contribuirà a rafforzare l'azione dello Stato sul versante della tutela dei diritti e della legalità. Sarò al loro fianco nel lavoro impegnativo a cui sono chiamati in questo delicato frangente, e rivolgerò particolare attenzione alle sfide che attendono la capitale dove io stesso, dopo la mia esperienza di Capo di gabinetto del Viminale, ho svolto le funzioni di prefetto prima di assumere l'attuale l’incarico», ha aggiunto il ministro.

La capitale avrà così a disposizione un nuovo prefetto dopo mesi di attesa. A guidare la prefettura sarà quindi Lamberto Giannini, romano di 59 anni e capo della polizia uscente.

De Gennaro comandante della Gdf

Per quanto riguarda la nomina del comandante della Guardia di finanza, all’interno del Consiglio dei ministri è stata trovata l’intesa tra le parti. A guidarla sarà Andrea De Gennaro, ma per la formalizzazione della nomina bisognerà aspettare il prossimo Cdm in quanto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si trova in Giappone in occasione del G7.

