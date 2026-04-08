Nomine, tutto deciso tranne Leonardo: ecco chi vince e chi perde

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Le nomine sono cosa fatta. Solo la partita su Leonardo non è ancora definita. La decisione sul colosso degli armamenti, ha detto Giorgia Meloni ai vice premier e Salvini e Tajani, spetta solo a lei, alla presidente del Consiglio, che ha ormai deciso di dare il benservito all’amministratore delegato, Roberto Cingolani, che tre anni fa aveva voluto lei stessa come amministratore delegato. Contro il parere del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che aveva sponsorizzato Lorenzo Mariani, uscito pe