Nel palazzo a Roma assemblea con bersani e d’alema

«Non toccate Spin Time». La Ditta avverte la destra e incalza l’opposizione

Daniela Preziosi
21 febbraio 2026 • 20:22

L’ex segretario Pd: «Finché resta Casa Pound non si permettano di disturbarmi dove vado io. Serve dialogo e fantasia». L’ex premier: «Costruire un’alleanza oltre la sinistra»

Il cartello all’entrata dell’auditorium avverte «Sarà una bella lotta». Accanto un altro giallo: «Criticare Israele non è antisemitismo». E un altro: «No alla riforma Nordio». Poi un manifesto «Orgia», la destra non si scaldi, è Pasolini. «Non voglio dire che la proprietà è un furto», sospiro si sollievo in sala, parla Andrea Alzetta, per tutti Tarzan, quasi un’icona del movimento romano. «Però almeno il rispetto dell’art. 42 della Costituzione sulla sua funzione sociale lo vogliamo chiedere? Si

