opposizione all’attacco, ma il ministro resta

Caso Nicole Minetti, scontro su Nordio: «Dimissioni subito». Ma Meloni lo blinda per salvarsi

Daniela Preziosi
28 aprile 2026 • 21:07Aggiornato, 28 aprile 2026 • 21:13

Un’ora di confronto fra Mantovano e il guardasigilli, poi Meloni lo difende e dà la colpa ai magistrati: «Le verifiche toccano a loro». La maggioranza resta fredda ma avverte: le responsabilità del Quirinale e quelle del ministro sono pari. Il filo che porta a Venezia

Quando intorno alle 13 il gippone blindato proveniente da Via Arenula entra nel cortile di palazzo Chigi, le richieste di dimissioni all’indirizzo del passeggero, il ministro Carlo Nordio, sono già piovute in abbondanza. Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti è solo l’ultimo dei guai in cui il guardasigilli ha infilato il governo, dal caso Almasri ad una campagna referendaria scandita da dichiarazioni improvvide e autolesioniste. Eppure quello sull’ex olgettina è un passo più azzardato d

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Daniela Preziosi
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Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.