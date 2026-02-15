sgarbo istituzionale: il capo del consiglio è mattarella

I sondaggi sulla riforma mandano in tilt Nordio: «Il Csm è dei padrini»

La segretaria dem Elly Schlein
La segretaria dem Elly Schlein
La segretaria dem Elly Schlein
Lisa Di Giuseppe
15 febbraio 2026 • 19:17Aggiornato, 15 febbraio 2026 • 20:06

Il ministro (che aveva criticato i toni di Gratteri) attacca l’organismo. Schlein:«Meloni prenda le distanze. Infangato Paolo Borsellino»

Dal culto di Falcone e Borsellino a un ministro della Giustizia che descrive quelli che governano il Csm come «meccanismi para-mafiosi». La presidente del Consiglio continua in una difficile prova d’equilibrismo tra la sua storia personale e la battaglia senza quartiere contro la magistratura per vincere il referendum. Dopo anni passati a ripetere che la sua carriera politica nasce dalla volontà di mettersi in gioco dopo gli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Giorgia Meloni deve fa

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth