Norma anti cespugli. Conte “chiama” il Colle e avvisa il Pd su Renzi

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Il giorno dopo la battaglia al Senato sulle preferenze, c’è un altro colpo di scena. In aula, dove prosegue l’esame della legge elettorale, arriva un emendamento a firma della senatrice di FdI, Antonella Zedda. E scoppia il caos. È una riscrittura della già contestatissima norma “tagliacespugli”, quella che mandava al macero i voti delle liste che non raggiungono il 3 per cento, tranne la migliore perdente. Nel nuovo testo il limite del 3 per cento è saltato, del resto era universalmente ritenut