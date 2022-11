A Ischia (Napoli) all’alba di oggi, 26 novembre, il maltempo e le forti piogge hanno provocato una frana nel comune di Casamicciola Terme. Il bilancio dei dispersi è ancora incerto. Tra loro c’è un neonato con la famiglia. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha dichiarato: «Ci sono otto morti accertati», ma è stato smentito dal prefetto di Napoli e dal capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Il sindaco di Napoli Manfredi ha annunciato attorno alle 14 il bilancio di una vittima.

Secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «Si cercano al momento 12 persone». Un uomo è stato travolto dall’ondata di fango e successivamente recuperato e salvato.

La frana

La frana si è originata dalla parte alta di Via Celario e ha in breve tempo raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice, a Casamicciola Terme. Fango e detriti si sono depositati anche intorno alcune abitazioni e diverse auto sono state trascinate in mare. Per questo motivo sono giunti sul luogo, oltre ai vigili del fuoco, anche sommozzatori e nautici. Alcune persone, di cui i soccorritori si stanno occupando, sono rimaste bloccate senza corrente elettrica all’interno dell'Hotel Terme Manzi.

Il sindaco di Ischia si è rivolto ai suoi concittadini con un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook: «A causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento».

​Gli aggiornamenti in diretta

15:04 - È una donna la prima vittima accertata della frana di Casamicciola. Il corpo è stato individuato e recuperato in piazza Maio, dove è stata travolta dal fango. Si tratta di una delle prime zone battute dai soccorritori. Non è ancora nota la sua identità

14:21 – Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha detto: «Al momento c'è una notizia di una vittima, sicuramente accertata, e ci sono ancora una decina di dispersi»

14:19 – Il ministro Piantedosi ha fatto il punto con il Tg2 sulla tragedia di Ischia: «La situazione è molto complicata, si tratta di persone che sono probabilmente sotto il fango, che non rispondono alle chiamate»

14:10 – «All'inizio erano 13 dispersi, ma madre, padre e il neonato sono stati ritrovati e trasferiti in ospedale», ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba.«Le strutture sanitarie sono state attivate da subito»

13:41 – Anche Fabrizio Curcio capo della protezione civile ha smentito il ministro Salvini: «Non ci sono i nostri numeri o numeri di altri, ci sono i numeri della Prefettura proprio per evitare confusione. È il prefetto che definisce i numeri una volta accertate le situazioni. La linea è abbastanza chiara anche perché dietro i numeri ci sono persone e famiglie. Le dichiarazioni sui numeri sono quelle del Prefetto»

13:16 – Il ministro Piantedosi: «La situazione è molto grave e molto complicata. Al momento ci sono 12 dispersi, persone che sono sotto il fango, in una situazione di estrema gravità». Il ministro ha detto che ci sono «circa 70 uomini» dei soccorsi al lavoro

13:06 – Il prefetto di Napoli ha spiegato che è in corso di evacuazione la zona vicina a Casamicciola, dove è avvenuta la frana. «In via preventiva - ha aggiunto - stiamo spostando tutti i nuclei familiari che vivono nella zona prospiciente alla frana e per il momento li stiamo radunando nel palazzetto dello Sport del Comune di Ischia, successivamente saranno dislocati in strutture alberghiere individuate grazie alla disponibilità di tutti i sindaci dell'isola»

12:50 – Il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha smentito il ministro Salvini: «Al momento non ci sono morti accertati a Casamicciola Terme, comune dell'isola d'Ischia colpito da una frana che ha travolto diverse abitazioni». Palomba ha spiegato: «Al momento, da tutte le istituzioni coinvolte, non abbiamo segnalazioni di morti accertate, non sono stati recuperati cadaveri»

12:20 – Il ministro Matteo Salvini durante l’inagurazione della metropolitana M4 di Milano ha detto: «Ci sono otto morti accertati per la frana di Ischia»

11:58 - Attualmente nella zona di via Celario, a Casamicciola, si stima che siano almeno 30 le famiglie intrappolate nelle proprie case e che sono senza acqua e senza luce. Si tratta in totale di circa 100 persone che devono essere ancora raggiunte.

11:10 – In una nota pubblicata da palazzo Chigi si legge che Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è «in costante contatto con il Ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l'evoluzione dell'ondata di maltempo che ha colpito Ischia».

Il fango ha invaso le strade e bloccato l'ingresso in diverse abitazioni

