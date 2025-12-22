La nuova Bestia di Meloni, ecco chi sono i suoi agit-prop

A palazzo Chigi Giordano Sottosanti cura il social X, affiancato dall’ombra della premier, Alberto Danese. Il gruppo Atreju conta su Di Benedetto, l’ideatore di Poveri comunisti, una delle pagine non ufficiali di FdI
Una cinghia di trasmissione che parte da palazzo Chigi e arriva fino a via della Scrofa. Dall’ideologo della comunicazione digitale di Giorgia Meloni, Tommaso Longobardi, all’inventrice dello stile-Atreju, Marina Improta, c’è una pattuglia di comunicatori trentenni-quarantenni, talvolta con una formazione alla Luiss, senza saluti romani o post nostalgici. Ma con una forma di venerazione verso Meloni. Lo snodo decisivo è alla Camera, cuore pulsante della Fiamma di comunicazione che arde intorno a