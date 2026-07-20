Nuova sede di lavoro e ospitate tv, la pm Imparato agita i meloniani

La pm Annalisa Imparato, amica di Arianna Meloni, va verso il trasferimento alla procura di Civitavecchia. Dentro FdI si pensa che possa essere la mossa verso la discesa in campo come candidata alla Camera
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
La magistrata Annalisa Imparato, molto apprezzata dai meloniani, chiede al Csm il trasferimento dalla procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) a una nuova sede nel Lazio, a Civitavecchia. Una mossa che – riferiscono fonti della maggioranza – genera qualche preoccupazione dentro Fratelli d’Italia. Il motivo? Viene considerata propedeutica a una possibile candidatura alla Camera nelle liste di FdI. Imparato è stata volto di punta dei meloniani nella campagna elettorale per il Sì al referendum