Nuove fiamme: la corrente dei giovani amministratori in Fratelli d’Italia

È nato il pensatoio denominato O fficina delle Ide e, base di una nuova corrente di Fratelli d’Italia. Il regista dell'operazione è Massimiliano Faerrini, portavoce del viceministro degli Esteri Cirielli. Nel gruppo il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma

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In Fratelli d’Italia tira aria di ricambio generazionale. Non si dica rottamatori, perché suona troppo renziano. Ma di sicuro è nata da alcune settimane una “corrente” su iniziativa di un gruppo di giovani amministratori meloniani. Ufficialmente si tratta di un pensatoio denominato Officina delle Idee. Il laboratorio ha già organizzato tappe in tre regioni d'Italia, Abruzzo, Campania, Lazio, coinvolgendo amministratori ed esponenti del governo. Il regista dell'operazione è Massimiliano Ferrini,