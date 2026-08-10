Il ruolo del portavoce di Cirielli

Nuove fiamme: la corrente dei giovani amministratori in Fratelli d’Italia

Ivan Righi
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10 agosto 2026 • 06:45

È nato il pensatoio denominato Officina delle Idee, base di una nuova corrente di Fratelli d’Italia. Il regista dell'operazione è Massimiliano Faerrini, portavoce del viceministro degli Esteri Cirielli. Nel gruppo il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

In Fratelli d’Italia tira aria di ricambio generazionale. Non si dica rottamatori, perché suona troppo renziano. Ma di sicuro è nata da alcune settimane una “corrente” su iniziativa di un gruppo di giovani amministratori meloniani. Ufficialmente si tratta di un pensatoio denominato Officina delle Idee. Il laboratorio ha già organizzato tappe in tre regioni d'Italia, Abruzzo, Campania, Lazio, coinvolgendo amministratori ed esponenti del governo. Il regista dell'operazione è Massimiliano Ferrini,

Ivan Righi