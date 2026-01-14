La morsa del Viminale: pugno di ferro contro manifestanti, migranti e minori

true false

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, lo ha anticipato durante il question time alla Camera: «Porteremo a breve in parlamento un pacchetto di norme». Il riferimento è a un pacchetto Sicurezza 2.0 che, secondo il ministro, «sarà un banco di prova» – ha detto rivolto al Pd – per un governo che ha «una visione complessiva delle politiche di sicurezza». Nel nuovo pacchetto effettivamente una visione c’è: 40 articoli per ridurre le libertà individuali a partire dalla libertà di manifestazione,