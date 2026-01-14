nuova svolta securitaria

La morsa del Viminale: pugno di ferro contro manifestanti, migranti e minori

Giulia Merlo
14 gennaio 2026 • 21:13

Piantedosi anticipa i contenuti del nuovo decreto Sicurezza. Inasprimenti di pene, altri reati e più poteri alle forze dell’ordine 

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, lo ha anticipato durante il question time alla Camera: «Porteremo a breve in parlamento un pacchetto di norme». Il riferimento è a un pacchetto Sicurezza 2.0 che, secondo il ministro, «sarà un banco di prova» – ha detto rivolto al Pd – per un governo che ha «una visione complessiva delle politiche di sicurezza». Nel nuovo pacchetto effettivamente una visione c’è: 40 articoli per ridurre le libertà individuali a partire dalla libertà di manifestazione,

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.