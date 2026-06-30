vertice di centrodestra sul nodo preferenze

Obiettivo Quirinale, ma sulla via di Meloni c’è la legge elettorale

Giulia Merlo
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30 giugno 2026 • 20:33

L’ira di Schlein e Conte: «Faremo muro. La premier mira al Colle». Continua il tormentone Vannacci, che spinge per le preferenze

Basta una palla di neve per provocare una valanga e questo è stato l’effetto delle dichiarazioni di Giorgia Meloni nel rivendicare il Colle per il centrodestra. Solleticare l’aspirazione storica della destra di «avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra» serviva a parlare al suo elettorato, ma l’effetto è stato dirompente sull’avvelenata discussione intorno alla legge elettorale e anche sul ruolo di garanzia del Colle. Il retrogusto della dichiarazione, infatti, è apparso

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.