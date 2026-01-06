Il Capitano in difficoltà

Odi, correnti e i flop di Salvini: così la Lega si è balcanizzata

Simone Alliva
06 gennaio 2026 • 19:30

Il leader guida un partito spaccato che va da Zaia a Vannacci, alcuni deputati sono in fuga. Preoccupata Giorgia Meloni, che non vuole problemi nella sua maggioranza di governo

Non c’è pace per Matteo Salvini, segretario della Lega. E non c’è tregua per il Salvini ministero delle Infrastrutture. Da mesi il Capitano non naviga, galleggia. Tra liti, gaffe, fallimenti concreti. Dal ponte sullo Stretto, bocciato nuovamente dalla Corte dei conti, agli scontri sulle pensioni con il “suo” ministro Giancarlo Giorgetti, fino ai pedaggi che continuano a salire, ogni dossier è una batosta. E poi c’è la tragedia. Un capotreno di 34 anni, ucciso a coltellate nel parcheggio della st

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Alliva
Simone Alliva
Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.