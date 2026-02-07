Olimpiadi e Sanremo: le figuracce della Rai, TeleMeloni è nel caos

true false

«Benvenuti allo Stadio Olimpico». La telecronaca di Paolo Petrecca è iniziata con un colpo da maestro, ma per tre ore le gaffe non hanno accennato a interrompersi. Per tutta la serata, tempi sbagliati, volti della cerimonia confusi gli uni con gli altri, atleti commentati poco e niente. Spesso perché non riconosciuti, come nel caso della tedofora Anna Danesi, Oro olimpico e mondiale, nonché capitana dell’Italia: la sua squadra, il Vero Volley, ora chiede le scuse formali della Rai. Stessa storia