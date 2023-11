La segretaria del Pd ha proposto di approvare subito in Parlamento una legge che introduca l'educazione al rispetto e all'affettività in tutte le scuole d'Italia

Dopo l’omicidio della ventiduenne Giulia Cecchettin, la segretaria del Pd Elly Schlein torna a rivolgersi alla premier Giorgia Meloni per chiederle che il parlamento si muova con un accordo bipartisan.

«Non basta la repressione se non si fa prevenzione. Approviamo subito in Parlamento una legge che introduca l'educazione al rispetto e all'affettività in tutte le scuole d'Italia. Mi rivolgo anche alle altre forze politiche, la politica su questo non si riduca a dichiarazioni e riti ripetuti», ha detto Schlein.

Secondo la segretaria dem, «Riguarda anzitutto gli uomini, perché non può essere un grido e un impegno solo delle donne in lotta per la propria libertà. Il problema della violenza di genere è un problema maschile. Serve consapevolezza per sradicare la cultura patriarcale di cui è imbevuta la nostra società».

