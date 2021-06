Il tavolo per trovare un accordo di maggioranza per modificare la legge contro l’omofobia finisce con un passetto in avanti. Ma i due fronti, destre e giallorossi, danno della riunione del pomeriggio al senato due letture opposte. Il presidente leghista Andrea Ostellari si dichiara «ottimista» su una ipotesi di nuovo testo condiviso. Ma è chiaramente una forzatura alla realtà, se il collega Franco Mirabelli invece la dice così: . «Quando uno come Malan (Lucio, senatore di Forza italia, ndr) si siede al tavolo per trovare una mediazione e si alza poco dopo per andare a una conferenza stampa dal titolo “La legge Zan viola il Concordato”, diciamo che i motivi per sospettare ci sono tutti».

Le destre infatti giocano su due tavoli. Da una parte su quello in cui fanno professione di dialogo, dall’altra quello su cui continuano a fare ostruzionismo di fatto. Ieri dopo la riunione è ripartito il circo delle audizioni tutte o quasi contrarie alla legge. Il tavolo della maggioranza nel frattempo è riconvocato per martedì alle 11. Entro venerdì i gruppi dovranno presentare le proposte di modifica al testo Zan, che resta come testo base. Ostellari tenterà una sintesi da presentare alla prossima riunione. Da parte Pd e Cinque stelle prevale lo scetticismo: «Le distanze restano siderali», secondo Mirabelli, «la mediazione continua ad apparire molto difficile e non c’è chiarezza sulla necessità di chiudere il provvedimento al più presto, cosa che abbiamo chiesto come priorità. E resta il legittimo sospetto che sia l'ennesimo tentativo di Ostellari e della Lega di perdere tempo».

E poi c’è la strana partita di Italia viva. Presente al tavolo con il capogruppo Davide Faraone che, come le destre, ha proposto qualche modifica alla legge (dopo averla scritta e sostenuta insieme agli ex alleati giallorossi). Mirabelli non chiude la porta: «Le modifiche che ha proposto Iv sono anche in parte condivisibili a mio parere. Il punto è che non vanno bene alla Lega dalle cose che abbiamo sentito al tavolo. Per una mediazione serve il consenso di tutti». Per i dem resta fermo il voto dell’aula, come spiega la presidente dei senatori Simona Malpezzi: il 6 luglio in aula arriverà il calendario, a maggioranza dovrebbe passare il 13 luglio come data certa per l’inizio del dibattito in aula.

© Riproduzione riservata