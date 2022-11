Dopo il decreto di Piantedosi, Salvini e Crosetto per limitare gli sbarchi, restano a Catania la Humanity 1 con 35 persone a bordo e la Geo Barents con 214, dopo che un altro uomo è stato fatto scendere nella notte per forti dolori addominali. In arrivo altre due navi, Salvini vuole mandare i migranti salvati dalle navi tedesche in Germania

La Humanity 1 e la Geo Barents sono arrivate al porto di Catania, hanno ancora a bordo rispettivamente 35 persone e 214, salvate nel Mediterraneo dalle Ong. Per il decreto dei ministri Matteo Piantedosi, Matteo Salvini e Guido Crosetto, non possono sbarcare. La Ong Sos Humanity ha deciso che non lascerà il porto e si prepara a fare ricorso al Tar. Dalla Geo Barents fino a questa notte sono continuate le evacuazioni: un uomo si è sentito male accusando forti dolori addominali.

A breve arriveranno in Sicilia altre due navi: la tedesca Rise Above con 93 persone a bordo e la Ocean Viking di Sos Mediterranée con 234, quella che Salvini voleva mandare in Norvegia. Papa Francesco, di ritorno dal Bahrein ha chiesto solidarietà all’Europa, trovando l’immediato ringraziamento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del segretario della Lega.

Ogni governo dell’Unione europea, ha detto papa Francesco, «deve mettersi d’accordo su quanti migranti può ricevere. Al contrario, sono quattro i Paesi che ricevono i migranti: Cipro, la Grecia, l’Italia e la Spagna, che sono quelli più vicini al Mediterraneo». Quanto ai migranti del mare, Francesco – secondo quanto riferisce Vatican News – ha ribadito: «La vita va salvata. Oggi il Mediterraneo è forse il cimitero più grande del mondo».

In serata è arrivata la nota di Palazzo Chigi: «Ascoltiamo sempre con grande attenzione le parole del Santo Padre che sono un perenne monito alla saggezza e alla carità. E lo vogliamo ringraziare sentitamente per il suo incoraggiamento e soprattutto per il suo invito alla concordia nazionale e internazionale. Le grandi sfide che abbiamo davanti non si possono vincere se non unendo gli sforzi di tutti gli uomini e le donne di buona volontà».

In mattinata è stata la volta del ringraziamento di Salvini: «Salviamo e salveremo sempre vite ma l'Italia non può essere lasciata da sola. Saranno mesi difficili e non possiamo fare sbarcare 100 mila persone irregolarmente», ha detto ai microfoni di Rtl 102.5. «Si deve tornare all'applicazione delle norme. Si salvano vite, si fanno sbarcare donne, bambini e fragili ma bisogna riapplicare il principio che una nave che porta bandiera tedesca è territorio tedesco», ha aggiunto.

