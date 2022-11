Dopo la decisione delle autorità sanitarie di far sbarcare tutti i 211 migranti a bordo della Geo Barents, la nave ong di Medici senza frontiere, la premier Giorgia Meloni è tornata sull’argomento intervenendo all’assemblea dei parlamentari di Fratelli d’Italia.

«Il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo. A bordo di queste navi non ci sono naufraghi ma migranti: le persone sono salite a bordo in acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza», ha detto Meloni nella prima riunione congiunta da quando è presidente del Consiglio.

«Non è dipesa dal governo la decisione dell'autorità sanitaria di far sbarcare tutti i migranti presenti sulle navi ong, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi di problemi psicologici. Scelta, quella dell'autorità sanitaria, che abbiamo trovato bizzarra», ha aggiunto.

Le altre navi

Sono sbarcati anche tutti e 35 i migranti che erano a bordo della Humanity I, mentre le 234 persone che si trovavano a bordo della Ocean Viking sono stati accolti dalla Francia che ha accettato il loro sbarco.

Dopo giorni di resistenza, che ricordano l’operato del governo Conte I quando a capo del ministero dell’Interno c’era Matteo Salvini, l’esecutivo di Giorgia Meloni ha dovuto cedere alle richieste dell’autorità sanitaria che evidenziava forti rischi per la salute psicologica dei migranti a bordo delle navi oramai sfiniti da giorni di attesa.

Secondo la prefettura di Catania sono 246 i migranti scesi ieri sera dalle due navi ong nel porto di Catania: 211 dalla Geo Barents di Medici senza frontiere e 35 da Humanity 1. Ora si trovano temporaneamente nell’impianto sportivo, il Palaspedini, messo a disposizione dal Comune.

Nonostante le difficoltà le navi hanno intenzione di tornare in mare. «Non importa quale sia la situazione politica in Italia o in Europa in questo momento – dice Till Rummenhohl, capo delle operazioni di Sos Humanity e attualmente a bordo dell'Humanity 1, ormeggiata nel porto di Catania –, le persone stanno fuggendo dalla Libia perché lì vengono maltrattate e non hanno altra scelta che intraprendere il viaggio pericoloso attraverso il Mediterraneo».

La donna morta di ipotermia

Non ce l’ha fatta, invece, la donna sbarcata a Lampedusa la scorsa domenica e ricoverata d’urgenza per ipotermia. La giovane, subsahariana, era a bordo di una piccola imbarcazione di 8 metri salpato dalle coste di Sfax, in Tunisia, insieme ad altre 43 persone. Dopo aver rischiato il naufragi sono state soccorse da una motovedetta della Guardia di finanza.

Sul caso la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte. Nelle prossime ore i compagni di viaggio della donna saranno ascoltati per far luce su chi siano gli scafisti.

