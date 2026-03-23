schlein insiste: «testardamente unitari»

In piazza la gioia per la vittoria al referendum. Ma Conte lancia l’opa sulla sinistra

Daniela Preziosi
23 marzo 2026 • 21:03

A Roma si fa festa: «Una vittoria come quella dei partigiani» Il leader M5s: «Primavera di partecipazione». E chiede le primarie. La leader dem accetta. E al popolo del No: «Restate mobilitati»

La gioia fa rumore, molto rumore, a giudicare dagli slogan gli applausi e l’esplosione di allegria che salgono al cielo su piazza Barberini, a Roma, dove nel tardo pomeriggio la Cgil di Maurizio Landini – la grande infrastruttura democratica del No al referendum – ha convocato la festa della vittoria. Arrivano tutti. Siamo a due passi da via Rasella. Ieri ricorreva l’anniversario dell’azione di guerra partigiana, oggi è quello dell’eccidio delle Fosse Ardeatine: potenza dei simboli. Giovanni Bac

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.