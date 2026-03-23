In piazza la gioia per la vittoria al referendum. Ma Conte lancia l’opa sulla sinistra

A Roma si fa festa: «Una vittoria come quella dei partigiani» Il leader M5s: «Primavera di partecipazione». E chiede le primarie. La leader dem accetta. E al popolo del No: «Restate mobilitati»

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La gioia fa rumore, molto rumore, a giudicare dagli slogan gli applausi e l’esplosione di allegria che salgono al cielo su piazza Barberini, a Roma, dove nel tardo pomeriggio la Cgil di Maurizio Landini – la grande infrastruttura democratica del No al referendum – ha convocato la festa della vittoria. Arrivano tutti. Siamo a due passi da via Rasella. Ieri ricorreva l’anniversario dell’azione di guerra partigiana, oggi è quello dell’eccidio delle Fosse Ardeatine: potenza dei simboli. Giovanni Bac