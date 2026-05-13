Logorare la premier: le opposizioni non vogliono la crisi

Tutti insieme all’attacco, ma i progressisti hanno bisogno di tempo. La coalizione ancora non c’è, e restano i nodi Ucraina e primarie

true false

Il primo ad attaccare nell’aula del Senato è Matteo Renzi, Italia viva: «Lei, presidente, mi sembra una copia sbiadita rispetto all’inizio della legislatura. È un’altra rispetto a quattro anni fa. C’è la crisi di Hormuz, e la sua proposta è la legge elettorale». Il suo governo «sembra la famiglia Addams». L’ultimo è Francesco Boccia (Pd): «Vent’anni fa, quando arrivò in Parlamento, qualcuno poteva persino credere che lei volesse cambiare i palazzi del potere. Oggi è chiaro agli italiani che sono